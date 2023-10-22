TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Diyarbekirspor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Tolga Akbaba, Şafak Nalbantoğlu, Ali Gün
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Abdulcebrail Akbulut (Furkan Sakı dk. 75), Harun Kavaklıdere, Bertuğ Bayar (Berke Demircan dk. 80), Kerem Çağatay, Ahmet Ülük (Zafer Göktuğ Erdem dk. 67), Muhammed Ali Doğan, Emre Öztürk, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl (Şerif Doğan dk. 46), Burak Kavlak
Diyarbekirspor: Kurtuluş Yurt, İsmail Konuk, Tolga Kalender, Canberk Dilaver, Savaş Polat, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat (Berat Genç (dk. 57), Burak Asan, Bünyamin Yürür (Ozan Papaker dk. 72), Yasin Dülger (Berkay Ceylan dk. 86), Arda Okan Kurtulan (Serhat Enes Çalışan dk. 72)
Goller: Bertuğ Bayar (dk. 68), Muhammed Ali Doğan (dk. 90+1) (Vanspor FK), Hasan Hüseyin Acar (dk. 86) (Diyarbekirspor)
Sarı kartlar: Şerif Doğan, Erdem Seçgin, Zafer Göktuğ Erdem, Kerem Çağatay (Vanspor FK), Arda Okan Kurtulan, Yasin Dülger, Hasan Hüseyin Acar, Savaş Polat (Diyarbekirspor)