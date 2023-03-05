Başakşehir, Gent maçı hazırlıklarına devam etti

Başakşehir, Gent maçı hazırlıklarına devam etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor’u 1-0 mağlup etti.

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