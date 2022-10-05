Van’da ilk defa yapılan skolyoz ameliyatı başarıyla gerçekleşti

Van’da ilk defa yapılan skolyoz ameliyatı başarıyla gerçekleşti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde Diyarbekir Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

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