TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor FK, ligin 12. haftasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor FK, ligin 12. haftasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz xx, Şenol Bektaş xx, Efe Kurtuluş xx
Vanspor FK: Haydar Yılmaz xxx, Alihan Kubalas xx, Uğur Adem Gezer xx, Miraç Acer xx, Erkul Küçük xx, Barış Sağır xx, Muhsin Yıldırım x (Ömer Faruk Gümüş dk. 72 x), Muhammed Ali Doğan x (Umut Sözen dk. 87 x), Emrah Tacir xx, Uğur Can xxx, Yaser Hacımustafaoğlu x (Hasan Bilal dk. 60 x)
Ankara Demirspor: Ömercan Avci x, Hüseyin Eren Bektaş x, Abdullah Çelik x, Serkan Sözmen x (Ümit Yasin Arslan dk. 81 x), Harun Aydın x (İrfan Akgül dk. 69 x), Mert Örnek x (Muhammet Haşim Çoban dk. 82 x), Mervan Yusuf Yiğit x, Mücahit Can Akçay x (Burhan Arman dk. 46 x), Oktay Aydin x (Hasan Kaya dk. 87 x), Kadir Taşoğlu x, Alperen Kuyubaşı x
Gol: Uğur Can (dk. 65) (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Kadir Taşoğlu (dk. 75) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Uğur Can (dk. 75), Alihan Kubalas (dk. 78) (Vanspor FK), Oktay Aydin (dk. 80) (Ankara Demirspor)
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