Ambulans helikopter düşük tehlikesi olan kadın için havalandı

Ambulans helikopter düşük tehlikesi olan kadın için havalandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 23. haftasında evinde konuk ettiği Adıyaman Spor FK’yi 89. dakikada Umut Sözen’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Vanspor FK sahasında aldığı bu galibiyetle puanını 43’e çıkartarak averajla 4. sıraya yükseldi.

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