TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 8. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 8. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Nazilli Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Harun Terin xx, Buğra Can Semercioğlu xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Cengiz xxx (Yusuf dk. 78 ?), Yılmaz Can xx (Azad dk. 66 x), Alperen xx (Fatih Somuncu dk. 78 ?), Fatih Selimhan xx, Uğur xx (Eyüpcan dk. 88 ?), Gökhan xx, Taha xx (Artun dk. 88 ?), Volkan xx, Sefa xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Mehmet xx (Mert Özyıldırım dk. 60 x), Çağrı xx, Fatih Tultak x (Hakkı dk. 36 x), Nuh xx, Mert Er xx, Nurettin xx (Şükrü Kağan dk. 60 x), Alim xx (Gökhan dk. 84 ?), Emre xx, Yılmaz Basravi x (Anıl dk. 36 x), Hüseyin xx
Goller: Cengiz (dk. 3) (Tarsus İdman Yurdu), Şükrü Kağan (dk. 90) Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Cengiz, Alperen, Taha (Tarsus İdman Yurdu), Çağrı, Nuh (Nazilli Belediyespor)
Yorumlar