TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Serdar Soydan xx, Kadir Akıllı xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Cengiz xx (Fatih Selimhan dk. 65 x), Fatih Somuncu xx, Yılmaz xx (Mert dk. 85 x), Alperen xxx, Uğur xx, Gökhan xx (Muhammet dk. 46 x), Azad xx, Ahmet xx, Volkan xx, Sefa xx
Amed Sportif Faaliyetler : Cantuğ xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Cenk xx, Kerem xx, Serdar xx, Okan xxx (Taner dk. 77 x), Mehmet Gürkan xx (Mustafa dk. 77 x), Oğuz xx, Mehmet Alaeddinoğlu xx, Mansur xx (Tayyip dk. 65 x)
Goller: Alperen (dk.7) (Tarsus İdman Yurdu), Serdar (dk.20) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Fatih (Tarsus İdman Yurdu), Mehmet Gürkan (Amed Sportif Faaliyetler)
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