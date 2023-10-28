TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Somaspor evinde Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Şeyhmus Baysal, Ferhat Çalar
Somaspor: Muharrem, Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Ayberk dk. 78), Erdem (Kamil dk. 69), Muhammet Ensar, Rıdvan, Enes, Mücahit (Mehmet Refik dk. 69), Arda (Ahmet Hakan dk. 89), Kenan (Burak dk. 89)
Denizlispor: Abdulkadir (Ali Eren dk. 84), Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Muhammed Eren (Ahmet Emre dk. 46), Gökhan, Oktay, Emre Furtuna, Bekir Turaç, Alihan (Ahmet Tekin dk. 46), Samet Emre (Kemal dk. 62), Deniz (Emre Burgaz dk. 46)
Gol: Arda (dk. 10) (Somaspor)
Sarı kartlar: Emre Sağlık, Oktay, Kemal, Ahmet Tekin (Denizlispor)