TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Esenler Erokspor’a 3-2 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Esenler Erokspor’a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Çağlar Öztürk xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Furkan Sağman xx, Ömer İnan xx, Tarık Kurt xx (Oğuzhan Bozkurt dk. 46 x), Tufan Kelleci xx (Halil İbrahim Mızrap dk. 83 ?), Celal Emir Dede xx (Burak Özdemir dk. 46 x), Ahmet Özer xx, Barış Bozdilki xxx, Safa Yıldırım xx, Arda Keser xx (Seymen Salih Adalı dk. 75 xx)
Esenler Erokspor: Akın Alkan xx, Serdar Cansu xx, Enes Kayar xx, Sakıb Aytaç xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Muharrem Öner x (Berk İsmail Ünsal dk. 33 xx), Alper Karaman xx, Sertaç Çam xx, Onur Eriş xx (Serhat Baştan dk. 65 xx), Yusuf Akyel xxx (Hasan Yurtseven dk. 77 xx), Serdar Deliktaş xxx (Cenk Doğan dk. 77 xx)
Goller: Barış Bozdilki (dk. 20), Seymen Salih Adalı (dk. 89) (Sivas Belediyespor), Serdar Deliktaş (dk. 41), Yusuf Akyel (dk. 45), Serhat Baştan (dk. 87) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Barış Bozdilki, Burak Özdemir (Sivas Belediyespor)
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