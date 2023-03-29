TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Sinan Özcan xx, Sezgin Şahbaz xx, Kerem Kalkan xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Görkem Kıran dk. 71 ?), Furkan Sağman xxx, Safa Gundak xx, Kaan Dorak xx, Emirhan Subaş xx, Burak Özdemir xx (Güray Gazioğlu dk. 57 x), Mustafa Murat Uslu xx (Barış Uzun dk. 80 ?), Arda Keser xx, Zihni Temelci xxx
Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ Temel xx, Hüseyin Güngör xx, Cenk Kaplan xx, Kerem Çağatay xx, Serdar Eylik xxx (Taner Gümüş dk. 64 x), Okan Deniz xx (Cengiz Ötkün dk. 64 x), Mehmet Gürkan Öztürk xx (Yasin Abdioğlu dk. 75 x), Oğuz Çetinkaya xx (Anıl Şahin dk. 75 x), Mehmet Alaeddinoğlu xxx, Muhammet Raşit Yöndem xx, Mansur Çalar xx (Çekdar Orhan dk. 81 ?)
Goller: Serdar Eylik (dk. 36), Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 90+4) (Amed Sportif Faaliyetler), Zihni Temelci (dk. 76), Furkan Sağman (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kart: Kerem Çağatay (Amed Sportif Faaliyetler)