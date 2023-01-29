Goller: Yusuf Türk (dk. 3 ve 54) (Somaspor), Halil İbrahim Mızrap (dk. 28) (Sivas Belediyespor)

Sinan Kaloğlu: "Her puanın önemli olduğu haftalardayız"

Sinan Kaloğlu: "Her puanın önemli olduğu haftalardayız"

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Somaspor’a 2-1 mağlup oldu.

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