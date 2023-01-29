TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Somaspor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Somaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Zafer Gayretli xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Halil İbrahim Mızrap xxx (Safa Gundak dk. 74 x), Emre Balkı xx (Güray Gazioğlu dk. 58 xx), Furkan Sağman xx, Mehmet Bağlı xx, Halil Köçer xx, Onur Demir xx, Burak Özdemir xx (Mustafa Doğan dk. 58 x), Arda Belen xx (Mustafa Murat Uslu dk. 84 ?), Barış Bozdilki xx (Arda Keser dk. 58 xx)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Yavuzhan Keleşoğlu xx, Kadir Kurt xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Mücahit Aslan xx (Enes Tayfun dk. 77 x), Can Muhammet Vural xx (Ali Mert Aydın dk. 90 ?), Yusuf Türk xxx (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 77 x), Erdem Aygül xx (Emirhan Uzun dk. 90 ?), Mustafa Şengül xx, Aray Korkmaz xx, Emrecan Bulut xxx (Kadir Karış dk. 90 ?)
Goller: Yusuf Türk (dk. 3 ve 54) (Somaspor), Halil İbrahim Mızrap (dk. 28) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Mızrap, Arda Belen, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Can Muhammet Vural, Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Türk (Somaspor)
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