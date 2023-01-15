TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediye’ye 3-1 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediye’ye 3-1 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Metin Yalçın xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx (Mustafa Murat Uslu dk. 46 xx), Oğuzhan Bozkurt xxx, Ozan Kılıçoğlu xx, Halil İbrahim Mızrap xx, Furkan Sağman xx, Tarık Kurt xx (Emre Balkı dk. 46 xx), Halil Köçer xx, Onur Demir xx, Barış Bozdilki xx (Mehmet Bağlı dk. 67 x), Arda Keser xx
Arnavutköy Belediye: Fatih Gülmez xxx, Ferhat Görgülü xx, Ömer Faruk Yılmaz xx, Mert Caymaz xx, Hakan Turan xx (Volkan Kılıç dk. 81 x), Tolga Şahin xx, Berat Satılmış xx (Siraç Susancak dk. 63 x), Furkan Işıkdemir xxx (Doğancan Aynacı dk. 88 ?), Osman Bayrak xx, Adem Metin Türk xx (Kerem Kılıç dk. 88 ?), Berat Ali Genç xxx
Goller: Furkan Işıkdemir (dk. 23), Berat Ali Genç (dk. 32 ve 57) (Arnavutköy Belediye), Oğuzhan Bozkurt (dk. 70) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı kart: Ozan Kılıçoğlu (dk. 71) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Mızrap (Sivas Belediyespor), Ferhat Görgülü, Furkan Işıkdemir (Arnavutköy Belediye)
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