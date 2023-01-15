Goller: Furkan Işıkdemir (dk. 23), Berat Ali Genç (dk. 32 ve 57) (Arnavutköy Belediye), Oğuzhan Bozkurt (dk. 70) (Sivas Belediyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediye’ye 3-1 mağlup oldu.

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