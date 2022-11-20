TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı İnegölspor’a 2-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı İnegölspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sabri Üstünel xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Halil İbrahim Mızrap xx (Emre Bayram dk. 66 x), Ömer İnan xx, Tarık Kurt xx (Seymen Salih Adalı dk. 46 xx), Tufan Kelleci xx, Ahmet Özer xx, Arda Belen x (Oğuzhan Bozkurt dk. 40 xx), Barış Bozdilki xx, Arda Keser xx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 75 x)
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu xx, Yunus Emre Duyan xx (Enes Bağdemir dk. 70 x), Serhat Emirler xx, Taşkın Kartal xx, Niyazi Batuhan Salman xx, Kadir Salih x (Emir Özsoy dk. 28 xx), Yılmaz Özeren xx, Orhan Aktaş xx, Yusuf Ziya Gümüş xx, Taylan Özgün xx, Ömer Faruk Ermeç xx (Bahadır Taşdelen dk. 62 x)
Goller: Batuhan Salman (dk. 1), Ömer Faruk Ermeç (dk. 53) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Arda Keser, Ahmet Özer, Arda Belen, Tufan Kelleci, Uğur Bulut, Oğuzhan Bozkurt (Sivas Belediyespor), Emir Özsoy (İnegölspor)
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