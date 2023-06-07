TFF 2. Lig play-off 3. tur karşılaşmasında Şanlıurfaspor’u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 3-2’lik skorla mağlup oldu.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Kısal xx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Ali Yavuz Kol xxx (dk. 81 İbrahim Can Köse xx), Muhammed Samed Karakoç xx, Mete Sevinç xxx, Maksut Taşkıran xx, (dk. 66 Sinan Akaydın xx), İlker Günaslan xx (dk. 81 Canberk Dilaver xx), Sefa Narin xx (dk. 59 Burak Aydın xx), Ömer Esenkaya xxx, Yasin Dülger xxx, Enes Yılmaz xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xx ( dk. 59 Şahin Fıstıkçı xx)
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xx, Feyyaz Belen xx, Alpay Koçaklı xxx (dk. 65 Doğancan Diker xx), Cumali Bişi xx, Kemal Rüzgar xxx ( dk. 87 Yakup Alkan xx), Erkam Develi xx (dk. 90 Hüseyin Erkan xx), Seyit Gazanfer xx, Mehmet Yiğit xx, Mehmet Alp Kurt xx ( dk. 65 Adem Eren Kabak xx), Mert Çapar xx (dk. 90 Behlül Aydın xx), Barış Gök xx,
Goller: Ömer Esenkaya (dk. 48), Yasin Dülger (dk. 59) (24Erzincanspor), Mete Sevinç (KK) (dk. 18), Kemal Rüzgar (dk. 50), Alpay Koçaklı (dk. 58) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Mete Sevinç, İlker Günaslan, Yasin Dülger, Muhammed Samet Karakoç, Enes Yılmaz (24Erzincanspor) Kemal Rüzgar, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Semih Karadeniz, Mert Çapar, Mehmet Yiğit, (Şanlıurfaspor)