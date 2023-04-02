TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Pazarspor, evinde karşılaştığı Sarıyer’i 3-2 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Serkan Pınar xx, Niyazi Atakan Ataseven xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Pazarspor: Doğukan Özkan xx, Korhan Güler xxx, Bedirhan Özyurt xx (Eray Yüksel dk. 56 xx), Sercan Besler xxx, Kadir Salih xx (Ahmet Karataş dk. 75 x), Emrullah Ertuş (Başar Çakıcıoğlu dk. 70 x), Metin Güler xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Güvenç Usta xx (Özgür Kutlu dk. 71 x), Onur Kızıltaş xx, Seymen Salih Adalı xx
Sarıyer: Ömer Alıcı x, Savaş Yılmaz x (Melik Derin dk. 46 x), Hüseyin Altuğ Taş x, Taha Dönmez xxx, Berkay Görmez x (Emir Can Sayar dk. 83 ?), Erdinç Pekgöz x, Atalay Babacan x (Bora Çuha dk. 89 ?), Işık Kaan Arslan xx, Muharrem Doğan x, Ramazan Çevik xxx, Serhat Ahmetoğlu xx
Goller: Sercan Besler (dk. 31), (dk. 82 pen.), Korhan Güler (dk. 83) (Pazarspor), Taha Dönmez (dk. 45+1), Ramazan Çevik (dk. 48) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Bedirhan Özyurt, Onur Kızıltaş, Başar Çakıcıoğlu (Pazarspor), Atalay Babacan, Ramazan Çevik (Sarıyer)