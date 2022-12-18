TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19’uncu hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor takımı ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19’uncu hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Bayram Başkan xx, Burak Sami Şad xx, Sabri Üstünel xx
Pazarspor: Yasin Davuş xx, Eyüp Ensar Bozkurt xx (Ahmet Karataş dk.46 x), İsmail Düzgün xx (Sercan Besler dk. 80 ?), İlhan Topatar xx, Oğuzhan Eskiköy xx (Muhammet Nişancı dk. 85 ?), Metin Güler xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Güvenç Usta xx (Özgür Kutlu dk. 80 ?), Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Onur Kızıltaş xx, Önder Selimoğlu xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı xx, Hakan Çevik xx, Emrah Taysı xx, Mevlüt Çelik xx, Oğuzhan Matur xx, Eyüp Akcan xx, Mümin Uyar xx, Emre Kara xx, Fatih Bektaş xx, Aykut Emre Yakut xx, Embiya Ayyıldız xx
Goller: Oğulcan Enes Demiroğlu (dk. 6) (Pazarspor), Mevlüt Çelik (dk. 37) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Önder Selimoğlu, Oğulcan Enes Demiroğlu (Pazarspor), Eyüp Akcan, Oğuzhan Matur (Zonguldak Kömürspor)
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