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Emin Müftüoğlu: “Bisikleti yaygın bir ulaşım aracı haline getirmek istiyoruz”

Emin Müftüoğlu: “Bisikleti yaygın bir ulaşım aracı haline getirmek istiyoruz”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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