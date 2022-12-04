Sarı kartlar: Utku Sen (1461 Trabzon FK), Onur Kızıltaş, Metin Güler, Eyüp Ensar Bozkurt (Pazarspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı 1461 Trabzon FK takımı ile 1-1 berabere kaldı.

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