TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor’a 1-0 yenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor’a 1-0 yenildi.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Barış Çiçeksoyu xx, Çağlar Demirkıran xx
Pazarspor: Oğuzhan Birben xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx (Güvenç Usta dk. 69 xx), Onur Kızıltaş xx, Eyüp Ensar Bozkurt xx (Bedirhan Özyurt dk. 69 xx), Sercan Besler xx (Yağız Aktaş dk. 68 xx), Metin Güler xx, İlhan Topatar xx, Maksut Birben xx (Özgür Kutlu dk. 80 xx), Önder Selimoğlu xx, Oğuzhan Eskiköy xx (Eray Yüksel dk. 89 ?), Erdem Karahan xx
Teknik Direktör: Mustafa Kalafatoğlu
GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan xx, Şaban Özel xx, Erman Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Kadir Keleş xx (İsmail Bilgin dk. 80 ?), Hakan Olkan xx, Abdulaziz Solmaz xx (Ramazan Işık dk. 80 ?), Berkay Samancı xx, Ayhan Gürbüz xx (Ömer Faruk Yücel dk. 72 xx), Mehmet Bektaş xx (Mustafa Çaylı dk. 67 xx), Ergin Keleş xx
Teknik Direktör: Metin Akpunar
Gol: Eyüp Ensar Bozkurt (dk. 49 k.k.) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Maksut, Oğulcan Enes (Pazarspor), Şaban, Erman, Eray (Kastamonuspor)
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