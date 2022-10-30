TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Batuhan Kolak xx, Serdar Soydan xx, Serhat Sağır xx
Pazarspor: Yasin Davuş xx, İlhan Topatar xx, Maksut Birben xx (Sercan Besler dk. 88 ?), Oğuzhan Birben xx, İsmail Düzgün xx, Oğuzhan Eskiköy xx, Yağız Rüştü Aktaş xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Hakan Doğru xx, Onur Kızıltaş xx
Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Mazlum Demir xx, Lokman Gör xx, Alper Kadir Duruk xx, Enes Alıç xx, Furkan Çil xx, Saruhan Fındıkcı xx, Cuma Menize xx (Adem Eren Kabak dk. 86 ?), Berke Bıyık xx (İlhan Depe dk. 72 xx), Erhan Çelenk xx (Recep Gül dk. 90 ?), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Tunç Murat Behram dk. 73 xx)
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Gol: Erhan Çelenk (Bucaspor)
Kırmızı kartlar: Oğuzhan Birben, Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor), Berke Bıyık (Bucaspor)
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