TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Osman Baruk xx, Recep Güneş xx
Pazarspor: Yasin Davuş x, Korhan Güler x (Eray Yüksel dk. 80 ?), İlhan Topatar x (Seymen Salih Adalı dk. 46 x), Feyyaz Aydil x, Sercan Besler x (Ahmet Karataş dk. 80 ?), Ömer Faruk Çalışkan x, Kadir Salih x (Burak Avşar dk. 71 x), Emrullah Ertuş x (Alperen Aşkın Erol dk.70 x), Metin Güler x, Mehmet Cansın Çiçek x, Onur Kızıltaş x
Ankara Demirspor: Ömercan Avci xx, Hüseyin Eren Bektaş xx, Alperen Kuyubaşı xx, Abdullah Çelik xx, Göktan Işılak xx (Mustafa Seyhan dk. 46 x), Mehmet Küçükdurmuş Xx (Metehan Altunbaş dk. 64 x), Mert Örnek xxx (Hasan Kaya dk. 84 ?), Burhan Arman xx (Ahmet Sivri dk. 42 xxx), Oktay Aydin xx (Nicolo Mikael Avellino dk. 84 ?), Harun Aydın xx, Ümit Yasin Arslan xx
Goller: Mert Örnek (dk. 44), Ahmet Sivri (dk. 69) (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Onur Kızıltaş, Ahmet Karataş, (Pazarspor), Oktay Aydın, Mustafa Seyhan (Ankara Demirspor)