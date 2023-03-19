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Aydın’daki kazada hayatını kaybeden sağlık personeli için lokma hayrı yapıldı

Aydın’daki kazada hayatını kaybeden sağlık personeli için lokma hayrı yapıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Nazilli Belediyespor, evinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 5-0 mağlup etti.

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