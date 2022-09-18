TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Nazilli Belediyespor, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 3-3 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Nazilli Belediyespor, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Mustafa Kaan Belder xxx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xxx, Recep Güneş xxx
Nazilli Belediyespor: Hasan x, Mehmet xx (Çağrı dk. 56 xx), Mert Özyıldırım x, Gökhan x (Kaan dk. 56 x), Mert Er xx, Alim xxxx (Ahmet dk. 83 ?), Emre x, Hakkı Can xx, Doğukan x, Yılmaz xx (Fatih Üge dk. 73 x), Hüseyin xx (Nurettin dk. 73 x)
Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ x, Hüseyin x (Gökhan dk. 81 ?), Kerem xx, Mustafa Hüseyin x (Mansur dk. 46 x), Okan xx, Mehmet Gürkan x, Oğuz xxx, Mehmet xx (Ömer dk. 46 xx), Muhammet Raşit xx, Emre Can x (Cenk dk. 42 xxx), Taner xxx (Serdar dk.60 x)
Goller: Hakkı Can (dk. 34), Yılmaz (dk. 45+3), Alim (dk. 74) (Nazilli Belediyespor), Cenk (dk. 45+1), Ömer (dk. 52), Kerem (dk. 85) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Hakkı Can (Nazilli Belediyespor), Muhammet Raşit, Hüseyin (Amed Sportif Faaliyetler)
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