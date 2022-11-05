Goller: Alim (dk. 57 ve 77) Nazilli Belediyespor)

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 13. hafta karşılaşmasında sahasında Menemen FK’yı ağırlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor rakibini 2-0 mağlup etti.

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