TFF 2. Lig Beyaz Grupta 13. hafta karşılaşmasında sahasında Menemen FK’yı ağırlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor rakibini 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 13. hafta karşılaşmasında sahasında Menemen FK’yı ağırlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor rakibini 2-0 mağlup etti.
Stat: Nazilli İlçe Stadyumu
Hakemler: Eren Gökmen xx, Mikail Can xx, Mehmet Dura xx
Eşin Group Nazilli Belediyesipor: Zekeriya xxx, Mehmet Ersavaş xxx, Fatih xxx (Ahmet Gökbayrak dk. 63 xx), Mert Özyıldırım xx (Çağrı dk. 89 ?), Mert Er xx, Şükrü Kaan xx (Nurettin dk. 74 xx), Alim xxx (Bilal dk. 89 ?), Emre xx, Hakkı Can xx, Doğukan xx, Berkay xx (Cemal dk. 74 xx)
Menemen FK: Zülküf xx, Ziya xx, Emre xx, Ali xx, Seçkin xx, Muhammed Enes xx (Mahmut dk. 58 xx), Bedirhan xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 58 xx), Abdulkadir xxx, Gençer xx, Kadir xx (Oğuzhan Çil dk. 74 xx), Ekrem xxx (Mertcan dk. 74 xx)
Goller: Alim (dk. 57 ve 77) Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Cemal (Nazilli Belediyespor), Ekrem, Ziya, Seçkin (Menemen FK)
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