TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Nazilli Şehir
Hakemler: Enes Kanpara xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Cankut Gönenç xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xxx, Mehmet Ersavaş x (Mert Özyıldırım dk. 46 x), Çağrı xx, Gökhan xx (Nurettin dk. 46 x), Nuh xxx, Mert Er xxx, Şükrü Kaan xx (Fatih Üge dk. 59 xx), Alim x (Ahmet dk. 84 ?), Emre x, Hakkı Can x, Hüseyin x (Anıl dk. 84 ?)
Bayburt Özel İdare: Yunus Emre x, Mustafa Yiğit x (Talha dk. 71 x), Burak x (Fatih Balta dk. 77 x), Ramazan x, Ali x, Furkan x (Okan dk. 71 x), Emin Kaan xx, Kubilay Eren x, Yüksel x (Selim dk. 59 x), Tuncay x (Musa Buğrahan dk. 46 x), Cevat x
Goller: Gökhan (dk. 56), Fatih (dk. 75) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Mert Er (Nazilli Belediyespor), Selim (Bayburt Özel İdare Spor)
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