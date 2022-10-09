Kuyucak Belediyespor fırtına gibi esti

Kuyucak Belediyespor fırtına gibi esti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 2-0 mağlup etti.

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