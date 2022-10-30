TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında Menemen FK, Somaspor’u 3-2 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında Menemen FK, Somaspor’u 3-2 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Hüseyin Can xx, Oğuzhan Kocaçoban xx
Menemen FK: Zülküf Özer xx, Atalay Gürel x (Ekrem Kayılıbal dk. 46 xx), Gencer Cansev xx, Abdulkadir Öksüz xx, Kadir Yazıcı xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Oğuazhan Aydoğan dk. 76 x), Emre Keskin xx, Seçkin Getbay x (Bedirhan Altunbaş dk. 61 xx), Ziya Alkurt xx (Oktay Kancı dk. 81 x), Ali Özgün xx
Somaspor: Tunay Meral xx, Yavuzhan Keleşoğlu xx, Kadir Kurt xx, Oğzuhan Yıldırım xx, Yılmaz Ceylan x, Yusuf Türk x (Berkay Ekici dk. 86 ?), Yusuf Tursun x (Erdem Aygül dk. 67 xx), Mustafa Şengül xx, Eray Korkmaz xx (Murat Şevik dk. 86 ?), Kenan Fakılı xx (Kadir Karış dk. 86 ?), Emrecan Bulut xx (Can Muhammet Vural dk. 72 x)
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk.13), Ali Özgün (dk. 17), Ziya Alkurt (dk. 78) (Menemen FK), Oğuzhan Yıldırım (dk. 45), Yusuf Türk (dk. 84) (Somaspor)
Sarı kartlar: Atalay Gürel, Abdulkadir Öksüz, Bedirhan Altunbaş (Menemen FK), Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)
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