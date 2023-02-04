TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Menemen FK, Bayburt Özel İdarespor’u 3-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Menemen FK, Bayburt Özel İdarespor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Yakup Özhan xx, Hüseyin Can xx, Giray Kara xx
Menemen FK: Bora Göymen xx, Oktay Kancı xx, Emre Keskin xx, Bedirhan Altunbaş xx (Fuat Duran dk. 61 xx), Kadir Yazıcı xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Emre Bibercioğlu dk. 86 ?), Oğuzhan Aydoğan xx (Okan Şentürk dk. 70 x), Atalay Gürel xx, Mertcan Açıkgöz xx (Kaan Kalafat dk. 46 x), Abdulkadir Öksüz xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Cüneyt Dağlı dk. 86 ?)
Bayburt Özel İdare Spor: Mehmet Akif Önal x, Mustafa Turgut x, Burak Bozbey xx, Emin Kaan Arslan xx (Fatih Balata dk. 69 x), Ali Ateş xx, Furkan Özdemir x (Berat Aydın dk. 69 x), Ömer Karancı x (Mustafa Dündar dk. 56 x), Cumhur Yılmaztürk xx (Musa Kavaklı dk. 69 x), Tuncay Kılıç x (Burak Bayram dk. 33 xx), Ahmet Karadayı xx, Gökhan Göksu x
Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 16), Bedirhan Altunbaş (dk. 17), Oğuzhan Aydoğan (dk. 53) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Oğuzhan Aydoğan, Kadir Yazıcı (Menemen FK), Ali Ateş, Burak Bayram (Bayburt Özel İdare Spor)
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