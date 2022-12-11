TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor’la golsüz berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor’la golsüz berabere kaldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler:Yunus Dursun xx, Emre Doğdu xx, Mehmet Şengül xx
Menemen FK: Bora Göymen xx, Oğuzhan Açıl xx, Kerem Paykoç xx, Abdulkadir Öksüz xx, Oktay Kancı xx, Oğuzhan Aydoğan xx, Murat Yılmaz xx (Okan Şentürk dk. 60 x), Atalay Gürel xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Mertcan Açıkgöz xx, Muhammed Enes Yılmaz xx
Sivas Belediyespor: Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Arda Keser xx (Gökhan Yıldız dk. 55 x), Safa Yıldırım xx, Barış Bozdilki xx, Celal Emir Dede xx (Burak Özdemir dk. 84 ?), Arda Belen (Egemen Zengin dk. 16 xx), Furkan Sağman xx, Halil İbrahim Mızrap xx (Egehan Gök dk. 84 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Oğuhan Bozkurt xx
Sarı kartlar: Arda Keser, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Ferhat Çulcuoğlu, Murat Yılmaz, Atalay Gürel (Menemen FK)
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