Goller: Samed Ali Kaya (dk. 2 ve 45+3), Okan Eken (dk.8), Tayfun Aydoğan (dk. 82) (Kocaelispor), Burak Başkaya (dk. 16 pen.), (dk. 28 pen.), Mustafa Apardı (dk. 85) (Fethiyespor)

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’un 9. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Fethiyespor’u 4-3 mağlup etti.

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