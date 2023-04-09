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Milli sporcu Sude Nur Basancı, başarıları ile göz doldurdu

Milli sporcu Sude Nur Basancı, başarıları ile göz doldurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor’u 3-0 mağlup etti.

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