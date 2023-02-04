TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Sarıyer’i 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Sarıyer’i 2-1 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Enver Aydın xxx, Arif Dilmeç xx, Baykal Tuna xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Yalçın Kılınç xxx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Cem Ekinci xx, Yusuf Cihat Çelik xxx (Mesut Can Tunalı dk. 85 ?), Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mert Çölgeçen dk. 64 xx), Atila Turan xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Mertan Caner Öztürk xx (Yusuf Efe Yaman dk. 85 ?), Beykan Şimşek xx (Emre Nefiz dk. 77 x)
Sarıyer: Ömer Alıcı xx, Bora Çuha xx, Doğan Ateş xx, Savaş Yılmaz x (Emir Can Sayar dk. 46 xx), Hüseyin Altuğ Taş xx, Işık Kaan Arslan xxx, Eren Aydın xx (Melik Derin dk. 77), Muharrem Doğan xx (Sezer Yıldırım dk. 88), Timur Kosovalı x (Taha Dönmez dk. 46), Ramazan Çevik xx, Serhat Ahmetoğlu xx
Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 18), Mehmet Yılmaz (dk. 39) (Kocaelispor), Kaan Arslan (dk. 69) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Savaş Yılmaz, Altuğ Taş (Sarıyer)
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