1’lik beraberlikle ayrıldı.
1’lik beraberlikle ayrıldı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Harun Terin xx, Yusuf Susuz xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Alpay Çelebi xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Yusuf Cihat Çelik xx (Yiğitali Bayrak dk. 59 xx), Okan Eken x (Mertan Caner Öztürk dk. 81 ?), Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mehmet Taş dk. 59), Mehmet Sak xx, Mehmet Yılmaz xxx, Samed Ali Kaya xx (Cem Ekinci dk. 68 xx), Beykan Şimşek xxx (Hazarhan Karaca dk. 68 xx)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Anıl Emre Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Furkan Uludaş, Yusuf Efe Yaman
Teknik Direktör: Fırat Gül
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Mazlum Demir xx, Lokman Gör xx, Taşkın Çalış xx, Tunç Murat Behram xx, İlhan Depe xx (Berke Kıyık dk. 68 xx), Erhan Şentürk xx (Furkan Çil dk. 90+1 ?), Enes Alıç xx, Adem Eren Kabak xx (Onur Özcan dk. 57 x), Alper Kadir Duruk xx (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 57 xx), Erhan Çelenk xxx
Yedekler: Alp Tutar, Abdullah Balıkuv, Recep Gül, Cuma Menize, Saruhan Fındıkçı
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Beykan Şimşek (dk. 7) (Kocaelispor), Erhan Çelenk (dk. 87) (Bucaspor)
Sarı Kartlar: Alpay Çelebi, Tayfun Aydoğan, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Lokman Gör, İlhan Depe, Adem Eren Kabak, Furkan Çil (Bucaspor)
Yorumlar