TFF 2. Lig’in 25. haftasında Kırşehir FK, evinde oynadığı Bucaspor ile ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle berabere kaldı.
TFF 2. Lig’in 25. haftasında Kırşehir FK, evinde oynadığı Bucaspor ile ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle berabere kaldı.
Stat: Ahi Stadı
Kırşehir FK: Kadem Burak xx Muhammed Serdar xx Zihni Temelci xxx Savaş Yorulmaz xx Gökdeniz Varol xx Hakan Erçelik xx Sırat Yesilördek xx Fatih Üge xx Faruk Öcal xxx Taylan Özgün xx İsmet Benli xx
Bucaspor; Kıvanç Küçükkarış xx Mazlum Demir xxx Onur Özcan xx Taşkın Çalış xx Cuma Menize xx Furkan Çil xx İlhan Depe xxx Erhan Şentürk xx Enes Alıç xx Erhan Kartal xxx Saruhan Fındıkçı xx
Goller: Taylan Özgün (Dk. 29), Sırat Yesilördek (Dk. 34) (Kırşehir FK) Saruhan Fındıkçı (Dk. 64), Onur Özcan (Dk. 74) (Bucaspor)
Sarı Kartlar: Mazlum Demir, Furkan Çil, Recep Gül (Bucaspor), Faruk Öcal, Gökdeniz Varol, Sırat Yesilördek, İsmet Benli (Kırşehir FK)
Kırmızı Kart: İsmet Benli (Dk. 90) (Kırşehir FK)
Yorumlar