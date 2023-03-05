KAEÜ’de depremzede çocukların sosyalleşmesi için çalışmalar yürütülüuyor

KAEÜ’de depremzede çocukların sosyalleşmesi için çalışmalar yürütülüuyor

TFF 2. Lig’in 25. haftasında Kırşehir FK, evinde oynadığı Bucaspor ile ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında yediği gollerle berabere kaldı.

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