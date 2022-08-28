Perşembe beldesine bir köy daha dahil

Perşembe beldesine bir köy daha dahil

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Pazarspor’u uzatma dakikalarında 1-0 yendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.