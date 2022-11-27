Goller: Enes İslam İlkin (dk. 47, 52 ve 70) (Kırklarelipor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 16. haftasında Kırklarelispor, Kastamonuspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip, yıldız futbolcu Ümit Karan’ın teknik direktörlüğü yaptığı Kastamonuspor’u Enes İslam İlkin’in 3 golü ile mağlup etti.

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