TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Kırklarelispor evinde Etimesgut Belediyespor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip Mert Çölgeçen, Enes İslam İlkin ve Enser Arslan’ın golleriyle Etimesgut Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

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