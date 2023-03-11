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Galatasaray, depremzedeler için özel formayla sahada olacak

Galatasaray, depremzedeler için özel formayla sahada olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.

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