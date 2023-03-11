TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Aydın x, Mehmet Sıraç Akpınar x, Şükrü Çavcı x
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Necmican Cebeci xx, Atakan Gündüz xx (Burak Albayrak dk. 32 x), Canberk Ömer Özdemir xx, Ensar Arslan xx (Muzaffer Kahriman dk. 46 x), Enes İslam İlkin xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+5 ?), Sinan Akgöl xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx, Taşkın Kartal xx, Semih Üstün x (Hüseyin Eray Karataş dk. 46 x), Şevki Çınar xx (Ümit Can Tokcu dk. 88 ?)
Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Şamil Çetin, Recep Can Altınorak, Burak Albayrak, Ümit Can Tokcu, Barın Aydoğan, Muzaffer Kahrıman
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Sarıyer: Ömer Alıcı xx, Bora Çuha xx, Doğan Ateş xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Taha Dönmez xx, Berkay Görmez xx, Erdinç Pekgöz xx (Sezer Yıldırım dk. 54 x), Muharrem Doğan xx, Ramazan Çevik xx (Timur Kosovalı dk. 86 ?), Serhat Ahmetoğlu xx, Melik Derin xx (Savaş Yılmaz dk. 72 x)
Yedekler: Ümitcan Yıldız, Emir Can Sayar, Altay Babacan, Emre Özkan, Salih Akçay
Teknik Direktör: Ekrem Al
Sarı Kartlar: Hasan Emre Yeşilyurt, Burak Albayrak, Necmican Cebeci, Enes İlkin (Kırklarelispor), Bilgin Erdem (Kırklarelispor Teknik Direktör), Doğan Ateş, Muharrem Doğan (Sarıyer)