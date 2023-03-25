TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Bucaspor 1928 ile 0-0’lık skor ile berabere kaldı.

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı

Stat: Atatürk

Hakemler: Volkan Okur x, Şeyhmus Baysal x, Niyazi Atakan Ataseven

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Necmican Cebeci xx, Oğuzhan Efe Yılmaz xx (Şevki Çınar dk. 55 xx), Canberk Ömer Özdemir xx, Hüseyin Eray Karataş xx (Berkay Kara dk. 80 ?), Uğur Aygören xx, Enes İslam İlkin xx, Sinan Akgöl xx, Taşkın Kartal xx, Semih Üstün xx, Muzaffer Kahrıman xx (Ensar Arslan dk. 71 xx)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Berkay Sefa Kara, Ensar Arslan, Furkan Şamil Çetin, Recep Can Altınorak, Ender Aygören, Hasan Emre Yeşilyurt, Ümitcan Tokcu, Şevki Çınar, Barın Aydoğan

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Lokman Gör xx, Onur Özcan xx, Berke Bıyık xx (Cuma Menize dk. 58 x), İrfan Akgün xx (Sadık Baş dk. 80 ?), Furkan Çil xx (Taşkın Çalış dk. 36 xx), Erhan Şentürk xx (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46 xx), Enes Alıç xx, Erhan Kartal xx, Saruhan Fındıkcı xx (İlhan Depe dk. 46 xx), Erhan Çelenk xx

Yedekler: Alp Tutar, Abdullah Balıkuv, Ahmet Aslan, Taşkın Çalış, Recep Gül, Cuma Menize, İlhan Depe, Sadık Baş, Musa Çağıran, Mehmet Fuat Gölbaş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Semih Üstün (Kırklarelispor), Saruhan Fındıkcı, Lokman Gör (Bucaspor 1928)