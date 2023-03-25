TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Bucaspor 1928 ile 0-0’lık skor ile berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Okur x, Şeyhmus Baysal x, Niyazi Atakan Ataseven
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Necmican Cebeci xx, Oğuzhan Efe Yılmaz xx (Şevki Çınar dk. 55 xx), Canberk Ömer Özdemir xx, Hüseyin Eray Karataş xx (Berkay Kara dk. 80 ?), Uğur Aygören xx, Enes İslam İlkin xx, Sinan Akgöl xx, Taşkın Kartal xx, Semih Üstün xx, Muzaffer Kahrıman xx (Ensar Arslan dk. 71 xx)
Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Berkay Sefa Kara, Ensar Arslan, Furkan Şamil Çetin, Recep Can Altınorak, Ender Aygören, Hasan Emre Yeşilyurt, Ümitcan Tokcu, Şevki Çınar, Barın Aydoğan
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Lokman Gör xx, Onur Özcan xx, Berke Bıyık xx (Cuma Menize dk. 58 x), İrfan Akgün xx (Sadık Baş dk. 80 ?), Furkan Çil xx (Taşkın Çalış dk. 36 xx), Erhan Şentürk xx (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46 xx), Enes Alıç xx, Erhan Kartal xx, Saruhan Fındıkcı xx (İlhan Depe dk. 46 xx), Erhan Çelenk xx
Yedekler: Alp Tutar, Abdullah Balıkuv, Ahmet Aslan, Taşkın Çalış, Recep Gül, Cuma Menize, İlhan Depe, Sadık Baş, Musa Çağıran, Mehmet Fuat Gölbaş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Semih Üstün (Kırklarelispor), Saruhan Fındıkcı, Lokman Gör (Bucaspor 1928)