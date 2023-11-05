TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Karaman FK sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.
Hakemler: Serkan Pınar, Mehmet Akpınar, Orhan Timurtaş
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper (Onur Taha dk. 68), Mete, Ahmet Furkan (Yiğit dk. 82), Nadir, Özcan (Erdem dk. 71), İbrahim Can, Anıl Batın (Polat dk. 68), Berkan Burak, Ahmet Karademir (Ömer Faruk dk. 82), Kadir Kaan,
Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ, Hüseyin Eren (Kerem dk. 46), Abdullah, Hakan, Ufuk, Metincan, İrfan (Erkul dk. 46), Sirac, Mustafa (Ahmet Batuhan dk. 71), Ahmet Arda (Harun dk. 46), Umut
Goller: Nadir (dk. 2 ve 44 pen.) (Karaman FK), Sirac dk.78), (Arnavutköy Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Kadir Kaan (dk. 70) (Karaman FK), Ufuk (dk. 75) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Mete, Berkan Burak, Nadir, Ömer Faruk, (Karaman FK), Cantuğ, Hüseyin Eren, Ufuk, Mustafa, Kerem, Umut, Ahmet Batuhan, Hakan, (Arnavutköy Belediyespor)