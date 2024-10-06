TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sefa Özcan, Şafak Nalbantoğlu
Karaman FK: Atalay, Eyüpcan, Azad, Polat, İlke, Hüseyin Mert (Mehmet Bağcı dk. 75), Sabrican, Cihat, Ömer Faruk, Özkan (Anıl dk. 84), Resul (Abdulkadir dk. 57)
Ankara Demirspor: Süleyman (Deniz dk. 50), Erkul, Furkan (Samet Erdem dk. 86), Kadir, Burak, Mehmet Aslanboğa, Tolunay (Ömer Talha dk. 86), Barış, Güney (Murat dk. 90+4), Kerem Hakan, Atakan (Berkay dk. 50)
Gol: Kadir (dk.79) (Ankara Demirspor)
Kırmızı kartlar: Sabrican (dk. 51), Abdulkadir dk. 90+2) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Atakan, Furkan, Erkul, Samet Erdem (Ankara Demirspor)