TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup etti.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Serkan Pınar, Oğuz Akyüz, Ahmet Türkeş
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan (Burak Albayrak dk. 18), Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Furkan Yasin Yalçın dk. 73), Koray Yağcı, Abdullah Balıkçı (Hakan Öztürk dk. 73), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Furkan Balaban dk. 90), Berke Özgün, Fahri Pınar
Yeni Mersin İdman Yurdu: Mücahit Serbest, Ender Gör (Ümit Yasin Arslan dk. 85), Muhammed Ali Doğan (Mustafa İnan dk. 71), Oğuzhan Akgün, Uğur Can (Muhammet Akpınar dk. 46), Alper Uludağ, Gökcan Gelmen, Cuma Menize, Atakan Aybastı, Özgür Sert (Serkan Sefil dk. 85), Umut Aydın (Furkan Güneş dk. 78)
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 10 ve dk. 90+6) (Karacabey Belediyespor), Gökcan Gelmen (dk. 62) (Yeni Mersin İdman Yurdu)
Kırmızı kart: Berke Özgün (dk. 69) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Ali Aydemir, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor), Ali Doğan (Yeni Mersin İdman Yurdu)