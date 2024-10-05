TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Ersin Erbay, Rıdvan Çevik
Karacabey Belediyespor: Eray Birniçan (Ahmet Daş dk. 70), Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Ali Aydemir dk. 70), Saruhan Fındıkçı, Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 70), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Burak Albayrak dk. 46), Ömer Faruk Yücel (Abdullah Balıkçı dk. 59), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın
Serik Belediyespor: Aydın Bağ, Alihan Kabulas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci (Serhat Yıldız dk. 90), Şahverdi Çetin (Selim Dilli dk. 79), Erkan Eyibil (Enes Soy dk. 79), Gökhan Karadeniz (Bilal Ceylan dk. 79), Berk İsmail Ünsal (Burak Aslan dk. 69), Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan
Goller: Saruhan Fındıkçı (dk. 15) (Karacabey Belediyespor), Berk İsmail Ünsal (dk. 24), Erkan Eyibil (dk. 53) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Yücel, Serhat Kot (Karacabey Belediyespor), Erkan Eyibil, Berk İsmail Ünsal, Enes Soy (Serik Belediyespor)