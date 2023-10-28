TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Karaman Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Selim Özen, Muhammed Yıldız, Recep Gündüz
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Samet Karakoç, Gürkan Başkan, Yiğithan Güveli, Osman Torun, Ömer Çiçek (Muhlis İstemi dk. 57), Alim Harlak xx (Ayberk Kaygısız dk. 83), Caner Koca, Abdülkerim Canlı, Emre Can Atila (Cem Özdemir dk. 66), Mehmet Küçükdurmuş (Muhammed Haşim Çoban dk. 82)
Karaman Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Mete Yıldız, Furkan Özca (Erdem Dikbasan dk. 87), Nadir Çiftçi, Özcan Aydın (Emincan Tekin dk. 75), İbrahim Can Köse, Berkan Turan, Ahmet Karademir, Kadir Kaan Yurdakul (Ömer Faruk Gümüş dk. 63), Polat Abay
Goller: Mehmet Küçükdurmuş (dk. 31 ve 81) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Mehmet Küçükdurmuş, Abdülkerim Canlı, Gürkan Başkan (Isparta 32 Spor), Furkan Özcan, İbrahim Can Köse, Nadir Çiftçi, Baran Güler, Onur Taha Takır (Karaman Belediyespor)