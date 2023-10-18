TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 9. haftasında mücadele eden Isparta 32 Spor sahasında Belediye Derincespor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Halil Duman, Osman Torun, Caner Koca, Ömer Çiçek (Muhlis İstemi dk. 32), Mehmet Küçükdurmuş (Muhammed Haşim Çoban dk. 78), Emre Can Atila (Cemal Kızılateş dk. 72), Abdülkerim Canlı, Alim Harlak (Ayberk Kaygısız dk. 78)
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Hüseyin Karabey, Alpay Çelebi, Volkan Altınsoy, Canberk Ömer Özdemir, Oğuz Kocabal, Alperen Pak, Ünal Emre Durmuşhan (Taha Aydınlı dk. 76), Melik Derin, Mehmet Akyüz, Eren Bayraktar (Tuğkan Kamışoğlu dk. 59)
Gol: Ayberk Kaygısız (dk. 89 pen.)
Sarı kartlar: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor), Hüseyin Karabey (Belediye Derincespor)