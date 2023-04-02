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TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftada Isparta 32 Spor, sahasında ceza nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Arnavutköy Belediye Gençlikspor’a 2-1 mağlup oldu.

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