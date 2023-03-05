TFF 2. Ligi Beyaz Grup 25. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Ligi Beyaz Grup 25. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Taner Tuncer x, Ramazan Ufuk Aydaş x, Mehmet Dura x
Isparta 32 Spor: FurkanBekleviç xx, Ömer Kandemir xx, Muhammed Aran xx, Musa Nizam xx, Osman Torun xx, Cem Özdemir xxx, Cemal Kızılateş xx (Erkan Süer dk. 74 x), Hüseyin Afkan xx, Erdem Seçgin xx, Ömer Çiçek x (Burhan Eşer dk. 7 x, Abdullah Topkara dk. 84 ?), Koray Yağcı xx (Bahattin Berke Demircan dk. 74 x)
İnegölspor: Gökhan Siverek xxx, Metincan Cici x (Yasin Palaz dk. 78 x), Sefa Durmuş x (Furkan Özyapı dk. 90 x), Orhan Aktaş x, ErmanBulucu x, Gökhan Meral x ( Batuhan Salman dk. 64 x), Volkan Altınsoy xx, Yılmaz Özeren x, Ali Akkuş x, Alperen Pak x (Uğur Utlu dk. 64 x), Ömer Faruk Ermeç x
Sarı kartlar: Muhammed Aran, Erdem Seçgin (Isparta 32 Spor), Erman Bulucu, Volkan Altınsoy, Uğur Utlu (İnegölspor)
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