TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 16. hafta maçında İskenderunspor, sahasının tadilatta olması nedeniyle Osmaniye’de konuk ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda puan kaybetti ve liderlik şansını kaçırdı.

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