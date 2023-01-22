TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer’i 4-1’lik skorla mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer’i 4-1’lik skorla mağlup oldu.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Selim Özen xx, Furkan Ulu xx, Umut İncili xx
GMG Kastamonuspor: Şaban Özel xx, Abduaziz Solmaz xx, Berkay Samancı xx, Ergin Keleş xx (Fuat Bavuk dk. 80 ?), Burak Çalık x (Alptekin Çaylı dk. 66 xx), Yusuf Talum xx (Şamil Başaran dk. 79 ?), Eray Birniçan xx, Emre Can Coşkun xx, Kemal Can Aydemir xx, Yasin Başaytaç xx, Yiğitali Bayrak xx (Ömer Faruk Bayrak dk. 72 xx)
Sarıyer: Ömer Alıcı xx, Sezer Yıldırım xx, Doğan Ateş xx, Altuğ Taş xx (erdinç Pekgöz dk. 85 ?), Berkay Görmez xx, Atalay Babacan xx (Can Sayar dk. 85?), Işık Kaan Arslan xx, Eren Aydın xx, Muharrem Doğan xx, Ramazan Çevik xx, Melik Derin x (Timur Kosovalı dk. 46 xx)
Goller: Ergin Keleş (dk. 11), Burak Çalık (dk45+4), Abdulaziz Solmaz (dk. 57), Ergin Keleş (dk. 77) (Kastamonuspor), Atalay Babacan (dk. 17) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Şaban Özel, Alptekin Çaylı (Kastamonuspor), Berkay Görmez, Muharrem Doğan (Sarıyer)
Yorumlar