Diyarbekirspor: Gökhan Siverek xx, Baran Işık x, Melih Mursal, Yasin Elmas x (Rıdvan Bingöl dk. 82 ?), İlker Sayan x (Doğan Karakuş dk. 82 ?), Berkay Ceylan xx, Enes Subaş xxı, İsa Baltacı xx, Şerif Doğan x (S. Enes Çalışkan dk. 68 x), Cihan Aydın x (Ozan Karabacak dk. 68 x), O. Kurtay Kurt xx

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Diyarbekirspor’u 2-1 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.