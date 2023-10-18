TFF 2. Lig 9. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Denizlispor’u 2-0 yendi.
Hakemler: Erhan Kutlu, Burak Gültek, Harun Raşit Güngör
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, İsmail Güven, Okan Eken (Zahit Fındık dk. 66), Yusuf Türk (Abdulaziz Solmaz dk. 77), İ. Kubilay Yavuz (Yasin Başaytaç dk. 84), Oğuz Yılmaz, Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya, B. Aydeniz (Emre Can Coşkun dk. 84), Yiğitali Bayrak (İsmail güven dk. 82), Ali Akkuş, Yalçın Kılınç
Denizlispor: Muhammet Özkal, B. Turaç Böke, M. Eren Kiryolcu (Y. İnanır dk. 53), Abdulkadir Sünger, O. Kısaoğlu (Deniz Kodal dk. 46), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, A. Tekin, M. Kaçan (E. Acar dk. 90), E. Furtana (Alihan Kalkan dk. 59), E. Burgaz
Goller: Yusuf Türk (dk. 25), İ. Kubilay Yavuz (dk. 65) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Yusuf Türk (GMG Kastamonuspor), M. Eren Kiryolcu, Deniz Kodal, M. Kaçan, Muhamet Özkal (Denizlispor)